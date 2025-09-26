Cuando el sol se pone, el karting enciende motores en Campo Grande

El kartódromo «Mauro Nichueda», en Campo Grande, albergará este sábado 27 y domingo 28 de septiembre la sexta fecha del Campeonato Misionero de Karting, organizado por la Federación de Motociclismo, Motocross, Cuatriciclos, Enduro y Karting de Misiones (FMMCEyK) junto con la Municipalidad local.
La gran atracción será la jornada nocturna del sábado, que comenzará a las 18 con entrada libre y gratuita. El circuito, el primero en Misiones habilitado para competencias nocturnas, contará con iluminación artificial en los 1.290 metros completos de su trazado, permitiendo a pilotos y espectadores disfrutar del karting en un horario inusual y con una atmósfera única.
Esta no es la primera vez que Campo Grande marca un hito en el automovilismo provincial: ya en mayo de este año, durante la tercera fecha del campeonato, se realizó allí la primera carrera nocturna sobre tierra iluminada en la historia del karting misionero. Ahora, el Mauro Nichueda reafirma su liderazgo al repetir -y perfeccionar- esta experiencia pionera.
El evento también tendrá un plus competitivo, con la participación de pilotos invitados de otras provincias, lo que elevará el nivel de las competencias y enriquecerá el espectáculo para el público.
El domingo 28 se disputarán las series y finales de todas las categorías, incluyendo karting y superkart, cerrando la fecha con la entrega oficial de premios a los ganadores.
Con esta doble jornada, el kartódromo no solo impulsa el desarrollo del karting en Misiones, sino que también posiciona a Campo Grande como un referente regional en la organización de eventos automovilísticos innovadores.
Fuente: Primera Edición.
