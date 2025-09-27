La lluvia no dejó correr las series nocturnas en Campo Grande

Pese a la inestabilidad de la jornada, se pudo realizar gran parte de la actividad prevista para este sábado en el kartódromo «Mauro Nichueda» de Campo Grande y se pudieron realizar la mayoría de las clasificaciones de la 6° fecha del Campeonato Misionero de Karting terrado, organizado y fiscalizado por la Federación de Motociclismo, Motocross, Cuatriciclos, Enduro y Karting de Misiones (FMMCEyK), con la colaboración de la FeMAD.
Pasadas, las 18.30 y debido a las condiciones climáticas la Federación determinó la postergación de la actividad pendiente.
Así, las clasificaciones de las categorías Estándar, Máster y Superkart, quedaron suspendidas y las series nocturnas de las categorías Copa Lüsqtoff, 110cc, Junior 150cc, Seniors y Libre se pasaron para mañana a la mañana.
Los más rápidos
Con un cielo plomizo y por momentos amenazante, se pudieron realizar los entrenamientos y la mayoría de las clasificaciones. El posadeño Dylan Delgado fue el mejor en la Junior, mientras que Fabián Gadske dominó la categoría Veteranos. Teo Marín fue el mejor en la Copa Lüsqtoff. El local Paulo Werenczuk fue el más rápido en la 110cc y Enzo Memmel se llevó su primera pole en la Senior. Jairo Torres fue el más veloz en la Libre.
Mientras que la Estándar solamente pudo clasificar un grupo, por lo que las autoridades de la prueba resolvieron dejar sin efecto esos tiempos y largar las series por ranking de campeonato. El mismo sistema será implementado para la Superkart, que no pudo clasificar por la lluvia. Mientras que Máster, categoría que se incorpora desde esta fecha, la grilla de la serie se ordenará de acuerdo al orden en el que se inscribieron.
De esta manera la actividad se reiniciará este domingo desde las 9, una hora antes de lo previsto, con todas las series y luego se dará paso a las finales.
La fecha contará con la televisación de las series y las finales, el domingo, desde las 9 por el canal de Youtube de Mundo Motor Misiones y por la pantalla de Canal 6 de Posadas.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes