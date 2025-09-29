La fecha se iluminó en Campo Grande

La inauguración de la iluminación del kartódromo «Mauro Nichueda» de Campo Grande fue de la mejor manera y con las finales de la 6° fecha, que por la lluvia se tuvo que retrasar y empezó pasado el mediodía.
Primero se disputaron las series que quedaron en mano de Paulo Werenzuk (110cc), Oscar Herrera y Fabián Gadske (Veteranos), Teo Marin (Copa Luqstoff), Ezequel Carballo (Junior), Marcos Kondratiuk (Senior), Jairo Torres (Libre), Eduardo Tomasino y Santino Dall Agnese (Estándar), Fabián Gadske (Máster) y Marcos Cigelski (Superkart).
Caída la tarde empezaron las finales que quedaron en manos de Paulo Werenczuk (110cc), Fabián Gadske (Veteranos), Teo Marin (Copa Lusqtoff), Ezequiel Carballo (Junior), Alejandro Rodríguez (Senior), Franco Stockmans (Libre), Benicio Tomasino (Estándar), Germán Rocholl (Máster) y José Carballo (Superkart).
Pasadas las 20.30 finalizó una histórica jornada para el karting terrado que inauguró de la mejor manera la iluminación del kartódromo de Campo Grande.
Finales
110cc: 1) Paulo Werenczuk, 2) Sebastián Sartori y 3) Ambar Tomasino
Veteranos: 1) Fabián Gadske, 2) Oscar Herrera y 3) Eduardo Tomasino
Copa Lusqtoff: 1) Teo Marin, 2) Bautista Gabrouski y 3) Felipe Horeyco
Junior: 1) Ezequiel Carballo, 2) Fabricio Sosa, 3) Danielo Bruni
Senior: 1) Alejandro Rodríguez, 2) Fabio Malander y 3) Nahuel Cardozo
Libre: 1) Franco Stockmans, 2) Jairo Torres y 3) Rafael Honecker (P)
Estándar: 1) Benicio Tomasino, 2) Nahuel Kleibert, 3) Tomas Horeyco
Máster: 1) Germán Rocholl, 2) Fabián Gadske y 3) Lucas Sachser
Superkart: 1) José Carballo, 2) Franco Finke, 3) Fabricio Caminos (Resultado sujeto a técnica).
Fuente: El Territorio.
