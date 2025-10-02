El Misionero de Karting terrado definió sus dos últimas fechas

La Federación de Motociclismo, Motocross, Cuatriciclos, Enduro y Karting de Misiones (FMMCEyK) informó sobre la continuidad del calendario Misionero de Karting en trazados terrados.
Luego de sendas charlas con los municipios organizadores y con la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD), se resolvió que la 7° fecha del calendario se dispute en el kartódromo «Carlos Albisser» de Puerto Rico el 1 y 2 de noviembre mientras que el Gran Premio Coronación, 8° fecha del calendario, se disputará el 22 y 23 de noviembre en el kartódromo «Mauro Nichueda» de Campo Grande.
El sábado se disputarán todas las series el sábado por la noche y finales el domingo por la mañana, para concluir con un agasajo a los pilotos. Se deja como alternativa el 30 de noviembre en caso de postergación por lluvia.
La Federación lamenta los cambios en el calendario, que fueron por fuerza mayor y solicita la comprensión de los pilotos para cerrar de la mejor manera la gran temporada de nuestro campeonato.
Fuente: El Territorio.
