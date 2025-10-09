Posadas se prepara para recibir al Misionero de Karting

El karting misionero, fiscalizado por la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (FeMAD) vivirá este fin de semana una cargada agenda de actividades.
Por un lado, se desarrollará la séptima fecha del calendario y aunque se acerca el final de certamen, habrá participantes nuevos.
Además, las categorías Escuela, Cadetes y Senior cumplirán con la doble fecha, recuperando una fecha que no pudo disputarse por cuestiones de calendario.
El escenario será nuevamente el kartódromo de Posadas, que definió repetir el trazado.
El circuito 6B tiene una extensión de 1.095 metros y en él los pilotos utilizarán solo uno de los dos toboganes, pero no la chicana.
El cronograma de actividades de la FeMAD de esta anteúltima fecha del Campeonato Misionero de Karting inició este lunes con las pre inscripciones. Para este miércoles, más de 55 pilotos ya realizaron el trámite online y entre ellos se destaca la incorporación femenina de Any Luzney, quien se suma a la grilla de la Escuela. En la misma categoría también debutará Vicente Boichuk.
Otra de las novedades será la incorporación de tres pilotos provenientes de Brasil, que fueron invitados por integrantes del Misionero de Karting que están compitiendo en el país vecino. La familia Cavalcante pisará suelo misionero con Bernardo y Caetano, que correrán en Junior Himpa y Cadetes, respectivamente. Pero también el tercero de los hermanos debutará en la Escuela.
El viernes serán las pruebas libres extraoficiales, organizadas por el Automóvil Club Misiones, que iniciarán a las 9 y se extenderán hasta las 16.55. Las actividades del sábado y domingo serán fiscalizadas por la Federación, cronograma que será publicado en breve.
El Automóvil Club Misiones (ACM) informó que las entradas tendrán un costo de $5.000 y los tickets se podrán adquirir en la boletería del autódromo el fin de semana. Los jubilados, en tanto, tendrán un descuento del 50% y los menores de hasta 12 años no abonarán el ingreso.
Además, el valor del estacionamiento de vehículos menores, en cualquier sector, será de $2.000 por día. Para aquellos que deseen acampar en cualquier sector deberán abonar $50.000 por el estacionamiento de las casillas o motorhome, válido por los tres días de actividades.
