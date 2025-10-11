Cumplieron con la fecha pendiente

Tal como estaba pautado, tras la suspensión de la tercera fecha del Campeonato Misionero de Karting en Pista por las eleccioneslegislativas, a lo largo de todo el calendario las distintas categorías fueron cumpliendo con esas actividades. Este sábado fue el turno para los últimos, los pilotos de Senior, Escuela y Cadetes.
El cronograma de la fecha marcaba las dos tandas de entrenamientos por la mañana y ya desde el mediodía se corrió la Clasificación.
En la Senior, Valentino Mattive marcó su vuelta más rápida con un tiempo de 54.143. Luego fue el momento de los más pequeños, que en los cinco minutos de clasificación dejó a Luan Panasiuk como el más veloz con un tiempo de 59.159. En la categoría Cadetes, Felipe González marcó la pole con un tiempo de 56.980.
Con la actividad intercalada con las actividades de la séptima fecha de las otras categorías, las Series estuvieron dominadas por Damián de Lima, Valentino Mattive y Santiago Possiel en la Senior; Luan Panasiuk, Valentino Silveira y Diego Broemser en Escuela; y Felipe Morgenstern, Tadeo Rogaczewski y Gianluca Sartori en Cadetes.
Sin pausa llegaron las finales que completarían la actividad sabatina. En una reñida final que tuvo como protagonistas a Damián de Lima y Valentino Mattive que se intercalaron la punta en varias oportunidades, el de Alem impuso su experiencia para quedarse con su primera victoria en este certamen. El podio lo completaron Mattive y Santiago Possiel.
Como en cada fecha, los pilotos de la Escuela dieron cátedra con un gran show. Valentino Silveira largó segundo, pero se lució con algunas maniobras y recuperó la punta para lograr su sexta victoria consecutiva. Luan Panasiuk y Thiago Silveira llegaron segundo y tercero, respectivamente.
En su regreso al karting zonal, Felipe Morgenstern logró su segundo triunfo en este campeonato tras algunos meses de ausencia. Junto a Gianluca Sartori, que llegó segundo, disputaron un duelo por la posición de privilegio que mantuvo a todas las familias expectantes. Felipe González llegó tercero para festejar y sumar puntos importantes.
El domingo, estas tres categorías volverán a salir a pista para sumarse a las actividades de la séptima fecha, en curso, desde las 8.35 con una tanda de entrenamientos.
Fuente: Mundo Motor Misiones.
Comentarios recientes