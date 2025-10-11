Gran actuación de Huta en Gualeguay

El obereño Nicolás Huta viene cumpliendo una gran actuación en la Final Argentina de la RMC Rotax, que se realiza en el kartódromo «Jorge Frare» de Gualeguay, Entre Ríos y que definirá a los representantes nacionales en la Grand Finals, que se realizará en Bahréin.
El viernes había hecho la pole en la Micro Max y en la Final 1 disputada este sábado por la mañana terminó en la 3° posición.
En la Clasificación para la Final 2 quedó en la 9° posición. En la Final 2 pegó una muy buena remontada hasta ver la bandera a cuadros en la 2° posición.
“Seguimos teniendo un gran karting y lo pude aprovechar”, indicó el pequeño piloto.
El domingo irá la Final 3. El sistema de puntuación permitirá descartar la carrera de menor puntaje, por lo que la tercera final será decisiva para definir los cupos disponibles rumbo a la Grand Finals en Bahréin, que se disputará del 29 de noviembre al 6 de diciembre en el circuito internacional de Shakir.
