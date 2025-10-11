Nicolás Huta corre la final de la Rotax

El obereño Nicolás Huta comenzó la disputa de la Final Argentina de la RMC Rotax, que se realiza en el kartódromo «Jorge Frare» de Gualeguay, Entre Ríos y que definirá a los representantes nacionales en la Grand Finals, que se realizará en Bahréin.
Durante el fin de semana, los pilotos deberán combinar estrategia y consistencia para destacarse entre tres finales que otorgarán puntos en conjunto con el hándicap acumulado a lo largo de la temporada.
Cada competidor llega con un puntaje inicial que combina presentismo y resultados en los campeonatos de RMC Buenos Aires, RMC Grand Nationals y RMC Uruguay, lo que puede resultar clave al momento de la definición.
El piloto estará en la categoría Micro Max con un chasis del Zaffaroni Kart y llega a la Final con 18 puntos de Handicap que acumuló durante la temporada de la Rotax Bue, a solo 4 unidades de Luca Pavicich y Lorenzo Liverani.
“Vamos por un buen fin de semana, hoy pudimos girar y sumamos buena experiencia para poder pelear lo más adelante posible”, indicó el pequeño piloto.
El cronograma contempla tandas de entrenamiento que comenzaron ayer, donde Huta se dedicó a poner a punto el chasis y conocer el trazado. En 4 de las 5 tandas estuvo metidos entre los 5 primeros y terminó el día en el 10° puesto.
Este sábado serán las primeras finales y el domingo irá la última para definir los clasificados. El sistema de puntuación permitirá descartar la carrera de menor puntaje, por lo que la tercera final será decisiva para definir los nueve cupos disponibles rumbo a la Grand Finals en Bahréin, que se disputará del 29 de noviembre al 6 de diciembre en el circuito internacional de Shakir.
Fuente: El Territorio.
