Jornada de pruebas libres en Posadas

Como parte de las actividades de la séptima fecha del Campeonato Misionero de Karting, este viernes se realizaron las pruebas libres, extraoficiales, en el kartódromo de Posadas organizadas por el Automóvil Club Misiones.
La primera tanda de cuatro inició a las 9, con poco más de 20 karts en pista. A lo largo de la jornada subió la temperatura y también el número de participantes, alcanzando las 65 máquinas en la última tanda.
Varios de los pilotos debutantes participaron de las pruebas, para continuar sumando minutos antes de la actividad oficial del fin de semana.
El ACM se prepara nuevamente para recibir la disciplina en el trazado 6B, de 1.095 metros de extensión, con sentido horario, que utiliza uno de los toboganes y sin la chicana.
