Valentino Silveira, el primer campeón

En la disputa de la séptima y anteúltima fecha del Campeonato Misionero de karting, celebrada el pasado domingo en Posadas, el apostoleño Valentino Silveira se impuso en la categoría Escuela y se transformó así en el primer campeón de la temporada.
El piloto de la Capital Nacional de la Yerba Mate se llevó la finalísima por delante de Luan Panasiuk y Diego Broemser y firmó así su séptima victoria sobre igual cantidad de fechas, por lo que se hizo inalcanzable y celebró así en lo más alto de la tabla.
Su padre, Adrián Silveira, exreferente del motociclismo nacional, también festejó al llevarse ayer la final de la categoría 13 Hp, por delante de Lorenzo Krzyszycha y Guillermo Ghiberto.
Respecto a la categoría Senior, Santiago Possiel ganó en la finalísima de ayer y le descontó al puntero Rodrigo Errecaborde. Carlos Luzney y Fernando Goichik completaron el podio de la divisional.
A su turno, en Cajeros Promocional, la victoria correspondió al líder Franco García, quien volvió a sumar fuerte y se aleja rumbo al campeonato. Miriam Rojas y Armando Samwald terminaron segundo y tercero, respectivamente.
En cuanto a la categoría Máster, Ezequiel Meza se llevó el triunfo por delante de Germán Rocholl y Marcos Goichik; mientras que Francisco Abente dominó en Junior y dejó así atrás a Bernardo Cavalcante y Lautaro Gritti.
En Cadetes, los hermanos Felipe y Francisco Morgenstern hicieron el “1-2” en la finalísima, mientras que Emiliano Possiel completó el podio; al tiempo que en la Copa Damas, la vencedora del fin de semana fue Martina Mrakava, mientras que Dylan Delgado celebró en la 150cc Junior.
La octava y última fecha de la temporada se correrá el fin de semana del 9 de noviembre, en escenario a confirmar.
Fuente: Primera Edición.
