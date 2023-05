Caá Yarí recibe la 3ra fecha del Súper Enduro Cross

Lunes 8: Básquetbol. 21.00 hs. OTC vs Boca Juniors, segundo punto de cuartos de final de la Liga Nacional, en el «Luis Augusto Derna». Lunes 8: Básquetbol. 22.00 hs. Bartolomé Mitre vs Córdoba de Corrientes y Sarmiento de Formosa vs Tokio, por la última fecha de la Liga Federal. Martes 9: Fútbol. 16.00 hs. Candelaria vs La Picada, por el Clasificatorio de la Liga Posadeña, en Candelaria. Miércoles 10: Fútbol. 16.00 hs. Bartolomé Mitre vs Huracán y Guaraní vs Guacurarí, por el Clasificatorio de la Liga Posadeña. Sábado 13: Fútbol. 16.00 hs. Gimnasia y Tiro vs Crucero del Norte, por la 10° fecha del Federal A, en Salta.