“Estamos cumpliendo un sueño al recibir al Argentino de Motocross”

Lunes 2: Fútbol. 15.30 hs. Bartolomé Mitre vs La Picada, por la 8° fecha del Apertura posadeño, en Bartolomé Mitre. Martes 3: Fútbol. 15.30 hs. Jorge Gibson Brown vs Deportivo Corpus, por la 7° fecha del Apertura posadeño, en Villa Urquiza. Miércoles 4: Fútbol. 15.30 hs. Ágil vs Atlético Posadas y a las 19 Crucero del Norte vs Santa Ana, por el Apertura posadeño.