El Argentino de Motocross paraliza a Eldorado

Este sábado comienza la 5ª fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que se disputará íntegramente en el circuito de la familia Gonseski de Eldorado.
Será a partir de las 9.30 con los entrenamientos. A las 14.45, en tanto, irán las clasificaciones y las primeras mangas.
Mañana, desde las 8.30, habrá nuevos entrenamientos, para luego dar paso a la disputa de las distintas mangas que definirán a los ganadores de las categorías.
Se esperan más de 150 pilotos que competirán en las categorías MX 125cc, MX 50cc, MX 65cc, Damas (WMX A/B), MX 85cc, MX 3 A, B, C, MX 2 A/B y MX 1 A/B.
Las entradas tienen un costo de 30 mil pesos (los menores de 12 años ingresan sin cargo).
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes