Eldorado, a pleno con el motocross

Eldorado ya vive a pleno la 5ª fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que se disputa en el circuito de la familia Gonseski, donde se revivió una vez más el duelo entre Argentina y Brasil. Es que el campeón brasileño Lucas Dunka marcó la pole y dejó segundo al monarca nacional Joaquín Poli. Más de 3000 personas disfrutaron de las clasificaciones.
En una pista pesada por las lluvias de los últimos días, Dunka (Gas Gas), que vino como invitado, marcó la pole en la MX1, con un tiempo de 1m51s865/1000 para la mejor vuelta al trazado de 1800 metros y dejó segundo al campeón Argentino, el santafesino Joaquín Poli (Kawaski) quien marcó 1m52s836. Tercero quedó Agustín Poli (Kawasaki). En la divisional MX1B, Tomás Hegoburu fue el mejor con un tiempo de 2m01s372/1000.
En la MX2, en tanto, el santafesino Juan Ignacio Salgado fue el más rápido con un tiempo de 1m56s077/1000. Segundo quedó Juan Felipe Garcia y tercero fue Carlos Andrés Padilla. En la divisional MX2B, Israel Bamba fue el mejor con 2m00s035/1000.
En la MX3, el riojano Darío Arco fue el más rápido con un tiempo de 1m56s170/1000. Segundo quedó Nicolás Carranza y tercero fue Gustavo Rivero. En la MX3B, Carlos Segobia hizo la pole con 1m49s910/1000.
Entre las Damas (WMX), la uruguaya Macarena Luzardo (Gas Gas) fue la más veloz con un tiempo de 2m10s115/1000. En la división B, la mendocina Micaela Gallardo hizo la pole con 2m22s995/1000.
Luego se disputó la primera final que quedó en manos de María Padilla, seguida de Macarena Luzardo y Candelaria Lima. La divisional B fue para Micaela Gallardo, seguida por Yoseline Altamirano y la misionera Fernanda Wollenberg.
En la 125cc, León Gómez Courtade se quedó con la pole con un tiempo de 1m59s119/1000. Segundo quedó Martín Banchio y tercero fue el obereño Taro Nakatsuka, quien quedó expectante para pelear por el podio. En esa división fue 7° Valentino Mohr.
La MNX 85cc A tuvo a Francesco Copetti como el más rápido con un tiempo de 1m57s106/1000. Segundo quedó Tobias Bua y tercero fue Enrique Pfister Sosa. El obereño Gunji Nakatsuka quedó 7º. En la 85ccB, Jorge Del Valle Herrera Sosa fue el mejor con 2m12s538/1000.
Las divisiones menores ya disputaron sus primeras mangas. En la MNX 55cc el mejor fue Lautaro Farina, seguido por el piloto de Puerto Rico Fabricio Borgman y tercero fue Feliciano Senatore. En la MNX 55cc B, venció Tobías Ruarte, seguido por Catalina Rodríguez y Valentino Bogue. En esa categoría la pequeña piloto de Alem, Amanda Umfier, fue 7ª.
En la MNX 65cc, Tiziano Sepulveda se quedó con una dura final, por el barro misionero. Segundo fue Felipe Manzoni y tercero llegó Benjamin Pfister. El piloto de Alem, Tulio Umfier, llegó 6°.
Hoy, desde las 8.30, habrá nuevos entrenamientos, para luego dar paso a la disputa de las distintas mangas, que definirán a los ganadores de las distintas categorías.
Las entradas tienen un valor de 30 mil pesos y los menores de 12 años entran sin cargo. El estacionamiento tiene un costo de cinco mil pesos para autos y camionetas, tres mil pesos para las motos, 15 mil para los motorhome y para acampar cuesta 15 mil pesos por día.
Fuente: El Territorio.
