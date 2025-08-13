Balance positivo tras la fecha del Argentino de Motocross

Una multitud se dio cita durante el último finde en el circuito Gonseski de Eldorado, donde se desarrolló la quinta fecha del Campeonato Argentino de Motocross. Y a tal punto fue el balance positivo que desde la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMOD) anticiparon de manera extraoficial el regreso de la competencia para 2026.
El show, que por primera vez pisó la tierra colorada, fue parte de la apuesta del piloto internacional Juan Cruz Gonseski y su familia. “Fue un éxito total, todo se desarrolló en base a lo estipulado, cerramos un domingo cansados pero felices”, dijo.
Pilotos de todo el país, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay fueron protagonistas de la fecha, cuya organización contó con el apoyo del gobierno municipal y provincial, además de empresas privadas.
Respecto a los ganadores, en la MX1 resultó vencedor el máximo candidato y puntero del certamen, Joaquín Poli, escoltado por José Felipe y su hermano, Agustín Poli.
En la MX1 B el primer lugar quedó en manos de Tomás Hegoburu, seguido por Alan Brajovich y Juan José Abregozo. En MX2 la victoria fue para Felipe Quirno Costa, mientras que en la MX2 B la consagración quedó en poder de Israel Bamba.
La categoría 85CC dejó como ganador en la principal a Francesco Copetti, mientras que en la B ganó Valentino Coral. La MX3, por su parte, tuvo como vencedores a Darío Arco (A), David Sona (B) y Estanislao Salanueva (C).
Entre las damas, en tanto, Macarena Luzardo resultó ser la destacada del finde al llevarse el primer puesto en WMX A. Por su parte, Micaela Gallardo, la mimada de los locales, se llevó el trofeo mayor en la B.
Por último, en la categoría 125cc hubo podio misionero, ya que Taro Nakatsuka concluyó en el tercer puesto de la clasificación general tras el desarrollo de las dos mangas oficiales. León Gómez Courtade fue el ganador, mientras que Martín Banchio fue segundo. Lautaro Fariña (50CC A), Tobías Duarte (50CC B) y Tiziano Sepúlveda (65CC) completaron la grilla de ganadores de la fecha.
Fuente: Primera Edición
