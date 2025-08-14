Se presentó la fecha del Enduro Clásico

El anfiteatro «Manuel Antonio Ramírez» de la capital provincial fue escenario de la presentación oficial de la novena edición de la Trilla La Piara y la quinta fecha del Campeonato Argentino de Enduro Clásico, pruebas que se disputarán este fin de semana en Leandro N. Alem.
El gobernador Hugo Passalacqua, el intendente Matías Sebely y Wilson Caneppele, referente de la organización, dijeron presente a orillas del Paraná para brindar precisiones de la cita.
La competencia tendrá como epicentro el Complejo Ricardo Balbín de Alem y será con entrada libre y gratuita para el público. En total, recorrerá más de 80 kilómetros de selva entre Alem, Almafuerte y Caa Yarí. Se espera la participación de más de mil motos y una ocupación hotelera del cien por ciento en la zona.
Fuente: Primera Edición.
