Se presentó la fecha del Enduro Clásico

Se presentó la fecha del Enduro Clásico

El anfiteatro «Manuel Antonio Ramírez» de la capital provincial fue escenario de la presentación oficial de la novena edición de la Trilla La Piara y la quinta fecha del Campeonato Argentino de Enduro Clásico, pruebas que se disputarán este fin de semana en Leandro N. Alem.
El gobernador Hugo Passalacqua, el intendente Matías Sebely y Wilson Caneppele, referente de la organización, dijeron presente a orillas del Paraná para brindar precisiones de la cita.

La competencia tendrá como epicentro el Complejo Ricardo Balbín de Alem y será con entrada libre y gratuita para el público. En total, recorrerá más de 80 kilómetros de selva entre Alem, Almafuerte y Caa Yarí. Se espera la participación de más de mil motos y una ocupación hotelera del cien por ciento en la zona.

Fuente: Primera Edición.

Roberto Morales

Enlace permanente a este artículo: https://www.deportesmisiones.com.ar/automovilismo/motociclismo/2025/08/14/se-presento-la-fecha-del-enduro-clasico/

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.