Falleció piloto de Motocross que se accidentó el domingo en Candelaria

El piloto de Puerto Iguazú Denis Insaurralde (29 años) falleció ayer en Posadas, producto de los golpes que tuvo en una caída durante los entrenamientos del domingo en la 6ta fecha del Campeonato Misionero de Motocross (CAMiM).
Según indicaron desde la organización del campeonato en un comunicado de prensa, “el accidente ocurrió durante los entrenamientos del domingo en el Circuito MX Franco de Candelaria, escenario de la 6ta fecha del calendario y ni bien ocurrió su caída se activó el protocolo de sanidad de la Asociación Argentina de Volantes (AAV) que cubre a cada uno de los pilotos que toman parte de nuestras competencias”.
“El piloto fue trasladado en ambulancia y estuvo internado en el Hospital Escuela Dr. Ramón Madariaga de Posadas. En la jornada de hoy en horas del mediodía recibimos la información del fallecimiento del piloto”, agregó el comunicado.
Según se pudo saber Insaurralde competía en la categoría Principiantes, corría con una moto 450cc. y disputaba sus primeras carreras en el CAMIM y un salto triple cayó mal y fue trasladado a Posadas, donde paso la noche internado. En el mediodía de hoy los médicos del hospital informaron a sus familiares el fallecimiento.
Ante el fallecimiento se activó el seguro de vida de la AAV, que cuentan los pilotos, según indicó el delegado regional de la Asociación Argentina de Volantes, Eduardo Alvarez, quien acompañó a la familia, junto a Guillermo De Olivera, cabeza visible del CAMIM.
Sus restos serán trasladados a Puerto Iguazú donde serán velados en la jornada de mañana.
Es el segundo piloto de motocilismo que fallece en Misiones, el primero había sido en el Enduro Misionero en enero del 2022 en el circuito de Caá Yarí. En aquella oportunidad falleció el piloto de Candelaria Rubén Oscar Fernández (34 años), en el marco de la cuarta fecha del campeonato 2021-2022 del Súper Enduro Misionero, disputada en Caá Yarí.
El comunicado del CAMiM
Los organizadores del Campeonato Misionero de Motocross (CAMiM) lamentamos informar el fallecimiento Denis Insaurralde (29 años), piloto de Puerto Iguazú, que corría en nuestro campeonato.
El accidente ocurrió durante los entrenamientos de ayer en el Circuito MX Franco de Candelaria, escenario de la 6ta fecha del calendario y ni bien ocurrió su caída se activó el protocolo de sanidad de la Asociación Argentina de Volantes (AAV) que cubre a cada uno de los pilotos que toman parte de nuestras competencias.
El piloto fue trasladado en ambulancia y estuvo internado en el Hospital Escuela Dr. Ramón Madariaga de Posadas. En la jornada de hoy en horas del mediodía recibimos la información del fallecimiento del piloto.
Acompañamos a su familia y amigos en este triste momento. Toda la familia del Motocross esta de luto. Descansa en paz Denis.
Agradecemos el trabajo del Delegado Regional de la AAV Eduardo Alvarez, quien lleva adelante los tramites de rigor.
Fuente: El Territorio.
