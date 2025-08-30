Debut con victoria para Santiago Vogel en Brasil

Debut perfecto para el misionero Santiago Vogel en el autódromo de Cascavel en Brasil. El piloto de Puerto Rico logró Superpole y luego ganó la carrera 1 correspondiente a la 5ª Etapa del Campeonato de Motovelocidade Moto1000GP en su primera vez en la Categoría Motul GP300.
Mejor imposible para el misionero que por la mañana se quedó con el mejor registro de las dos Qualy y luego se adueñó de la Superpole con un tiempo de 1m14s212/1000 para la mejor vuelta al trazado brasileño.
En la carrera 1 del fin de semana, Santi tuvo un gran ritmo y tras las primeras vueltas de aguantar a Victor Hugo y a Gustavo Viana, el de Puerto Rico sacó diferencias, marcó su ritmo constante y rápido y le sacó 9 y 22 segundos de diferencias a los dos integrantes del podio.
Mañana será la segunda carrera correspondiente a la Fecha 5 del Campeonato 2025 de 300 y se podrá ver por el canal de youtube @MOTO1000GPoficial
Resultados – Top Ten Carrera 4ª Fecha – 300V Cup (15 vueltas)
1º) Santiago Vogel – Formula Matias – Ganador
2º) Vitor Hugo – Fascineli Racing, a 9s997
3º) Gustavo Viana – Team Brasil, a 22s242
4º) Bruno Ribeiro – Drt Racing Team, a 25s649
5º) Caua Rocha – 040 Race Team, a 26s240
6º) Vladimir Correa – a 26s264
7º) Helena Oregana – Bg Race Team, a 39s001
8º) Jorlan Larceda – Luvizotto Racing Team Bcr, a 39s149
9º) Marcelo Borghesi – Team Brasil, a 45s770
10º) Junio Bereta – Bg Race Team, a 56s989
Fuente: El Territorio.
