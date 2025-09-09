Buena actuación de los hermanos Nakatsuka en Santa Fe

El Campeonato Argentino de Motocross cumplió el fin de semana la sexta fecha del calendario 2025 en el circuito MX La Rural, en la localidad santafesina de Cañada Rosquín y ahí estuvo nuevamente en acción el Naka Team, con los hermanos Taro y Gunji Nakatsuka.
Ambos disputaron el domingo las dos mangas (carreras) en sus respectivas categorías, lo que arrojó el resultado final de la fecha. En la categoría 125cc., Taro (#86) abandonó en la primera manga y en la segunda pudo recomponerse, logrando el 5º puesto. De esa manera, concluyó en la 10ª posición.
Gunji (#8), por su parte, finalizó en el 10º puesto en las dos carreras de la categoría 85cc., resultado que lo ubicó nuevamente décimo en la general de la fecha.
«Taro largó bien, entre los pilotos de punta, y marchaba bien pero se soltó el cable del acelerador y esa situación provocó el abandono», precisó Rafael Nakatsuka, director del equipo.
«Fue una fecha difícil para el equipo porque no pudimos agarrarle la mano a las condiciones de la pista, porque en las líneas de tránsito se formaron muchas canaletas, los chicos no se terminaban de adaptar y cada vez había más. Entonces no pudimos ser rápidos y eso nos afectó en cada salida a pista. No salieron las cosas como queríamos», analizó Naka.
De todas maneras, el Naka Team no baja los brazos. «Vamos a seguir trabajando y entrenando más, para tratar de encontrarle el punto a ese tipo de pistas para ser más rápidos. Restan dos fechas, vamos a dejar todo para conseguir buenos resultados en el cierre del campeonato. Agradecemos a los sponsor que nos acompañan siempre», completó.
La próxima fecha será el 11 y 12 de octubre en el circuito El Molino MX, ubicado en la ciudad de Salto, provincia de Buenos Aires.
La presencia del Naka Team en el Campeonato Argentino es posible gracias al apoyo de las empresas yerba mate Don Basilio, Súper El Cóndor, Axion Oberá y Servicentros Oberá, Electromil Oberá y Farmacia Perfumería Libertad.
Fuente: Prensa Naka Team.
