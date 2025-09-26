Arroyo del Medio recibe el motocross

La 8° fecha del Campeonato Misionero de Motocross (CaMiM) se disputará el sábado y domingo en el nuevo circuito de la familia Kuruñak de Arroyo del Medio, que por primera vez vivirá un fin de semana a puro motocross del CAMIM con los mejores pilotos de la provincia y la región.
La Municipalidad de Arroyo del Medio y la familia Grygorszyn trabajaron intensamente en las modificaciones del trazado para recibir a los pilotos de las motos y los cuatriciclos, ya que hacía 10 años que no se hacía motocross en la localidad.
El sábado desde las 13 y hasta las 17 habrá entrenamientos libres, donde los pilotos de las distintas categorías tomaron referencias del nuevo trazado y dejaran todo listo para la competencia. El domingo, a las 8, se dará la apertura de inscripciones. Las pruebas libres irán de 9 a 11 y luego será la reunión de pilotos, para dar paso a las competencias. La entrega de premios está pautada para las 17. La entrada general costará 6.000 pesos.
Una de las novedades de la fecha será la incorporación de la categoría 125cc. Si bien no correrá por campeonato si lo hará por el trofeo en cada una de las fechas. Los organizadores del campeonato lanzaron una promoción en el costo de la inscripción para las categorías Nacionales hasta 125cc, 200cc, 250cc, Mini Quads y Cross que será de 100.000 pesos (todo incluido) para esta fecha. El resto de las categorías pagará 120 mil pesos. Además, los pilotos que se inscriban en las tres últimas fechas del campeonato participarán del sorteo de una moto 0km, que se entregará en la cena de fin de año, donde se consagrarán los campeones de la temporada.
La fecha es organizada por la La Asociación Civil Pilotos de Enduro, Motocross, Motorally y Velocross (APCM), contará con la cobertura de la Asociación Argentina de Volantes (AAV) y el auspicio de la Municipalidad de Arroyo del Medio. Los interesados en obtener más información se pueden comunicar al 3764-642961 (Guillermo De Olivera).
Confirmación de fechas
La Asociación Civil Pilotos de Enduro, Motocross, Motorally y Velocross (APCM), organizadora del Campeonato Misionero de Motocross (CAMIM) dio a conocer el resto del calendario 2025.
Luego del fin de semana en Arroyo del Medio, la 9° fecha se correrá el 2 de noviembre en el nuevo circuito de Adrián Mattje en 25 de Mayo y el cierre del año será con el Gran Premio Coronación que se correrá el 16 de noviembre en el circuito de la APCM en Posadas, con pilotos invitados de la categoría Pro de Quads que llegarán desde Buenos Aires.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes