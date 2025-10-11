Los hermanos Nakatsuka en Salto

El Naka Team, con los pilotos Taro y Gunji Nakatsuka, se presentará el fin de semana en Salto, provincia de Buenos Aires, para disputar la 7ª fecha del Campeonato Argentino de Motocross.
La sede de la penúltima competencia del calendario será el circuito El Molino MX, de la ciudad de Salto, ubicada en el norte bonaerense. Hasta ahí llegará el equipo misionero con la premisa de seguir cosechando puntos.
Gunji, el menor de los hermanos, se ubica en la séptima posición del campeonato de la categoría 85cc. A con 77 puntos. Taro, por su parte, continúa tercero en 125cc., con 147 unidades.
Sin embargo, la principal novedad del equipo para esta fecha será el pase de Gunji a la categoría 125cc., confiando en el rendimiento de la moto que habitualmente utiliza para entrenar. De todas maneras, el team llevó la moto de 85cc., por si se presenta algún contratiempo en la planificación.
“El circuito de Salto ya lo conocemos, corrimos el año pasado, pero llovió muchísimo y eso generó complicaciones para todo el parque. Ahora esperamos que las condiciones sean mejores, aunque la lluvia podría aparecer y en ese caso hay que ser cautelosos”, indicó Rafael Nakatsuka, padre de los pilotos y director del equipo.
Naka también contó detalles de la preparación que realizaron. “Corrimos el MX Misionero en Arroyo del Medio, que es una pista que tiene curvas con canaletas, que a su vez es una característica de las pistas del Argentino que nos está generando complicaciones. Entonces aprovechamos para entrenar mucho ese aspecto, con la idea de mejorar el tránsito y el ritmo en sectores con canaletas”.
El cronograma de actividades de la fecha estipula para el sábado dos tandas de entrenamientos para cada categoría y la clasificación comenzará a las 14. El domingo, en tanto, temprano tendrán una sesión más de práctica y luego llegarán las carreras. La primera manga de la 125cc. será a las 10 y la segunda a las 12.55.
La participación del Naka Team en el Campeonato Argentino es posible gracias al apoyo de las empresas yerba mate Don Basilio, Súper El Cóndor, Axion Oberá y Servicentros Oberá, Electromil Oberá y Farmacia Perfumería Libertad.
