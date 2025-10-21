Santiago Vogel y una chance europea

El piloto de Puerto Rico, fue convocado por el Team Aipar Asistencia Integral de Santa Oliva, Tarragona (España) para sumarse al equipo a partir de 2026. El argentino de 14 años iniciará su etapa europea con un primer objetivo: realizar una pretemporada a partir de mediados de enero.
Vogel viajará junto con su papá Daniel para iniciar su experiencia y proyectar su futuro deportivo.
«Santi» llega a España con el objetivo de entrenar, buscar adaptación y luego realizar una evaluación de las condiciones de futuro competitivo.
El equipo tarragonés tiene a sus pilotos en el Campeonato Español de Superbike y en principio, si las condiciones están dadas, el misionero podría correr en la Categoría Moto4, que es la divisional por edad y jerarquía de iniciación en el ESBK.
Vogel está corriendo el Campeonato AMVP de Paraguay en la categoría Pro (es líder) y lo hizo con victorias en la Copa Oeste de Brasil y el Moto1000GP en el GP300 de Brasil. Un misionero que busca su futuro lejos de casa pero sabiendo que es por ahí.
Fuente: Jorge Piccolo.
Comentarios recientes