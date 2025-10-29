25 de Mayo recibe al motocross

Se viene la penúltima fecha del Campeonato y esta vez el municipio de 25 de Mayo después de un par de años recibe a los mejores pilotos de Motocross y Quads de la provincia como también de Corrientes, Chaco, Buenos aires y del pais hermano Brasil.
El nuevo circuito del piloto Gabriel Mattje será sede de la 9° fecha y su inauguración muy esperada para la zona, será auspiciada por la municipalidad de 25 de Mayo y se espera mucha cantidad de público.
Habrá servicio de cantina, asado, bebidas y stands de comidas.
Los organizadores esperan a miles de misioneros para disfrutar del mejor espectáculo de la provincia y del nordeste del país.
Para inscripciones y toda la información comunicarse con Guillermo De Olivera 👉 3764642961 y para las reservas de asado, comunicarse con el número 👉 3755224856.
Fuente: prensa CAMIM.
