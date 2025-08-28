Misioneros en la concentración juvenil de la Selección Argentina

Los representantes de Misiones, Santiago Videla (Luz y Fuerza) y Patricio Núñez (CILSA, Santa Fe), forman parte de la concentración de la Selección Masculina Argentina Juvenil de básquet adaptado que se desarrolla en las instalaciones del CeNARD, en Buenos Aires.
Las prácticas comenzaron el lunes y se extenderán hasta este jueves 28 de agosto, con la conducción del entrenador nacional Juan Domínguez.
Esta convocatoria es clave en el marco de la preparación del equipo rumbo al Parapanamericano Juvenil, que tendrá lugar en octubre en Santiago de Chile. Para ambos jugadores misioneros se trata de una nueva experiencia de alto nivel, ya que en meses anteriores también habían sido citados al preseleccionado nacional U21. En aquella ocasión, los entrenamientos se realizaron en el mismo escenario deportivo y se extendieron durante tres jornadas.
Además, Núñez sumó rodaje extra en aquella concentración al quedar unos días más con la Selección Mayor, repitiendo una presencia que ya había tenido en enero de este año. Ese antecedente ratifica su proyección y lo consolida como una de las piezas jóvenes con mayor proyección en el básquet adaptado argentino.
La presencia de Videla y Núñez confirma el aporte de Misiones al desarrollo de la disciplina a nivel nacional y refuerza el vínculo de la provincia con los procesos de selecciones que se preparan para competir en instancias internacionales.
Fuente: El Territorio.
