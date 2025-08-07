Tirica y Tokio avanzaron a las semifinales de la Liga Provincial

Tirica y Tokio accedieron a las semifinales de la Liga Provincial femenina, tras jugarse este miércoles los segundos encuentros de cuartos de final, setenciando las series 2-0 mientras que Bartolomé Mitre se adelantó ante El Coatí, al cual superó 48 a 41 en suplementario, tras igualar en 37.
En Puerto Rico, Tirica derrotó a Club Nazareno por 60 a 42, mientras que Tokio superó 68 a 50 a CAPRI en el estadio de las fusionadas.
El viernes se conocerán los restantes semifinalistas, cuando OTC reciba a Luz y Fuerza desde las 20.30, con la obligación de ganar ya que en la ida ganaron las posadeñas 63 a 49 y El Coatí a Mitre, desde las 21.15.
En Eldorado, el juego fue bastante parejo, pero las felinas sacaron la diferencia en el periodo final para quedarse con la victoria y la clasificación a las semifinales del certamen.
Paola Reyes fue la figura y la goleadora de la noche, convirtiendo 14 puntos para las eldoradenses. Silvana Troncoso fue la máxima anotadora de las locales con 12 puntos.
Tirica enfrentará a Tokio en semifinales, arrancando la serie en Posadas.
Fuente: Meta Goles.
