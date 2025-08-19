Misiones se consagró campeón nacional femenino

El equipo misionero de básquet para personas sordas, en su primera participación, se consagró el fin de semana campeón del certamen nacional llevado a cabo en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de entre Ríos.
El plantel campeón contó con dos jugadoras de Puerto Esperanza Mailín Veliz Calderón y Joana Ocampo, Ludmila Sánchez de Puerto Iguazú e Iara Balbuena de Oberá. Director técnico Damián Alonso; delegado Leandro Enríquez.
La modalidad del juego fue 3×3. Las campeonas enfrentaron a los equipos de Santa Fe, ASO A y ASO B de CABA y La Plata, perdiendo con este equipo en un primer partido, y derrotándolo en la final. Cabe agregar que en el básquet silencioso y en este torneo, participaron personas sordas e hipoacúsicas con pérdida auditiva en ambos oídos.
El equipo de la Tierra Colorada además de alzarse con el trofeo de campeón, obtuvo dos distinciones más que recayeron en las dos jugadoras esperanceñas: Mailín Véliz Calderón (goleadora) y Joana Ocampo (premio Revelación). Para destacar también además de la gran performance de las jugadoras de nuestra provincia, la labor que viene realizando el profe Damián Alonso en todas las categorías de la Federación Misionera de Básquet. Radicado desde hace una decena de años en Puerto Esperanza, fue entrenador de importantes equipos de la provincia.
Fuente: El Territorio.
