Tirica será rival de Tokio en la final

El quinteto eldoradense venció anoche a Bartolomé Mitre por 49 a 37 y accedió a la final de la Liga Provincial femenina de básquetbol, donde Tokio esperaba conocer su rival.
Delfina Marcos, con 20 puntos y Paola Reyes, con 16, se destacaron en las ganadoras mientras que Natalia Sanz sumó 8 en el bajo goleo de las auriazules.
El partido se jugó en la cancha de Unión Cultural de Eldorado y era el tercer y decisivo juego ya que ambos habían ganado el partido semifinal en condición de local.
En el arranque de la serie, Tirica había ganado 60 a 54 pero Mitre se recuperó en Posadas y superó a las eldoradenses por 63 a 43, forzando así un tercer partido.
En la otra llave, Tokio, que es el actual campeón, superó 2-0 a Luz y Fuerza y aguardaba por su rival para disputar la final del certamen organizado por la Federaicón Misionera de Básquetbol.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
