Tokio venció a Tirica en la primera final

Tokio superó a Tirica por 64 a 45 en el primer juego final de la Liga Provincial femenina disputado este domingo en el estadio «Jorge R. Yamaguchi».
Camila Venialgo fue la máxima anotadora del quinteto posadeño con 11 puntos, escoltada por Luciana Gartner, quien aportó 9.
La gran figura del cotejo fue Paola Gisela Reyes, autora de 16 tantos en Tirica, seguida por Delfina Marcos con 11.
Con esta victoria, las defensoras del título, quedaron a un paso de consagrarse nuevamente campeonas y viajarán a Eldorado con la ventaja inicial.
El segundo juego final, tendrá por escenario el estadio de Unión Cultural y la fecha será fijada por la Federación Misionera de Básquetbol en las próximas horas.
De igualar Tirica la serie, la definición volverá a Posadas.
Fuente: redacción Deportes Misiones.
