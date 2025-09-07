Tokio y Tirica abren la serie final

Tokio de Posadas y Tirica de Eldorado abrirán este domingo la serie final del torneo Provincial Femenino organizado por la Federación Misionera de Básquetbol (FMBB), cuando se enfrenten por el primer punto en Posadas.
El match tiene horario de inicio previsto para las 18 en el emblemático microestadio »Jorge R. Yamaguchi», sobre Félix de Azara y Belgrano, donde las chicas del Oriental buscarán aprovechar la localía para viajar con ventaja hacia el Alto Paraná.
Y es que, en efecto, el segundo punto de la llave definitoria se jugará en Eldorado, en fecha a confirmar. En caso de ser necesario un tercer partido, todo se cerrará nuevamente en el estadio «Jorge R. Yamaguchi» posadeño.
Vale resaltar que Tirica derrotó en semifinales a Bartolomé Mitre después de una apasionante serie que requirió de un tercer juego y que terminó 2-1 en favor de las chicas del Alto Paraná.
Por su lado, Tokio eliminó en la fase previa a Luz y Fuerza e irá ante las eldoradenses por el bicampeonato, después de cortar la racha de Mitre, que en el último certamen llegaba como tricampeón.
Fuente: Primera Edición.
Comentarios recientes