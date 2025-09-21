Tokio-Tirica definen el campeón de la Liga Provincial femenina

Este domingo y desde las 18 en el estadio «Jorge R. Yamaguchi» de Posadas, Tokio y Tirica disputarán el tercer y decisivo encuentro de la serie final del torneo Apertura de la Liga Provincial Femenina de Mayores.
Tokio llega con el cartel de candidato. De gran torneo, el Oriental mantuvo el invicto hasta la serie decisiva y solo conoció la derrota en el segundo duelo, en Eldorado, que forzó el tercer partido.
El equipo capitalino intentará esta tarde revalidar el título conseguido en el Clausura 2024.
Del otro lado, Tirica afronta el partido más importante de su historia reciente. El Felino ganó 12 de los 17 partidos que jugó en este torneo y por primera vez alcanzó una final provincial.
Fuente: El Territorio.
