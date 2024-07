Un cacho de docencia en la Capital del Monte

Miércoles 3: Fútbol. 15.30 hs. Santa Ana vs Bartolomé Mitre: Guaraní Antonio Franco vs Huracán y Sporting vs Jorge Gibson Brown, por el Apertura de la Liga Posadeña. Miércoles 3: Básquetbol. 21.30 hs. Centenario vs Tokio, segundo juego final por el ascenso a la Liga Argentina, en Venado Tuerto, Santa Fe. Viernes 5: Básquetbol. 21.30 hs. Siglo XXI vs OTC, tercer juego final por la Liga Provincial de Mayores. Sábado 6: Fútbol. 15.30 hs. Crucero del Norte vs El Brete, por el Apertura de la Liga Posadeña. Sábado 6: Fútbol. 15.30 hs. Jorge Gibson Brown vs Atlético Oberá; Bartolomé Mitre vs Tuyutí y Guaraní Antonio Franco vs Central Iguazú, por el Provincial de la FeMiFu.