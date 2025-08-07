Argentina perdió con Costa de Marfil

Primera caída para la Selección Mayor Masculina en su puesta a punto hacia la AmeriCup de Nicaragua. En tierras españolas, los dirigidos por Pablo Prigioni llegaron a estar 19 puntos arriba en el primer cuarto, pero terminaron cediendo por 86 a 82 ante un elenco de Costa de Marfil que ajustó en defensa e impuso su fortaleza física durante la segunda mitad.
José Vildoza y Gonzalo Corbalán fueron los goleadores con 18 cada uno y los 14 jugadores disponibles vieron acción, incluyendo varios valores jóvenes.
El siguiente amistoso será este jueves, frente a Sudán del Sur, nuevamente en el Centro Deportivo TENPLE de Villaviciosa de Odón, Madrid y con transmisión en vivo por Básquet Pass.
El arranque fue arrollador para el equipo de Pablo Prigioni, que sacó su primera ventaja rápidamente. Fue 14-6 con buenas intervenciones de Francisco Caffaro y dos triples de Bautista Lugarini. Cuando el rival se asentó el defensa, el ingreso de Juan Pablo Vaulet aportó el desequilibrio necesario para extender la ventaja. Parcial de 14-4 en los últimos minutos para cerrar el período inicial con un festín ofensivo: 35-17.
Costa de Marfil ajustó de atrás para adelante en el segundo parcial y se puso en juego. Argentina tardó casi medio cuarto en anotar su primera canasta ante la mejora defensiva de su rival. El elenco africano aprovechó el envión y, con dos ráfagas, recortó a un solo digito quedándose con el parcial por 23-12. El resultado al entretiempo era 47-40 a favor del elenco nacional, Lugarini y Caffaro lideraban la anotación con 11 y 8 puntos respectivamente.
Con un parcial de 11-4 en cuatro minutos, Costa de Marfil empató el partido a la vuelta de los vestuarios. Luego de una dinámica de golpe por golpe, el elenco africano se puso en ventaja por primera vez y sacó siete. José Vildoza se encargó de descontar para cerrar el período abajo 59-64, tras un parcial de 24-12 para Costa de Marfil que impuso con mayor éxito su fortaleza física en ambos costados de la cancha.
Argentina anotó dos puntos en los primeros cinco minutos del capítulo final y Costa de Marfil sacó máxima de trece con facilidades para anotar cerca del aro y cerrando caminos con su talla y fuerza física. En los minutos finales, los dirigidos por Pablo Prigioni le pusieron suspenso al desenlace de la mano de la puntería del propio Vildoza. Sin embargo, aunque ganó el parcial por la mínima, la remontada se quedó en la orilla y la victoria quedó para el elenco africano por 86-82.
Cinco jugadores anotaron el doble dígito en el elenco nacional. Gonzalo Corbalán y José Vildoza lideraron con 18 puntos cada uno, Caffaro, Vaulet y Lugarini aportaron 10. Argentina, que presentó un equipo joven para seguir buscando rodaje ante rivales más físicos, lanzó 10/28 en triples pero a partir del segundo cuarto permitió 69 puntos y tuvo problemas en su ejecución, con más pérdidas que asistencias. No fueron de la partida Nicolás Brussino, Santiago Trouet y Gonzalo Bressán.
Primera derrota del Seleccionado Nacional en su preparación hacia la AmeriCup de Nicaragua, tras dos victorias consecutivas frente a Angola. El jueves volverá a la acción frente a Sudán del Sur, su último rival africano de esta gira. Será desde las 15 horas con transmisión en vivo por Básquet Pass.
Fuente: CAB.
