Federal A: ¿Puede descender Crucero el fin de semana?

Crucero del Norte sigue sin poder ganar. El Colectivero empató el sábado ante Gimnasia de Concepción del Uruguay por 1 a 1 y sigue último en la tabla de promedios de la zona B de la Reválida. Cada vez tiene menos margen y el fin de semana tendrá un duelo clave ante Ben Hur en Rafaela, otro rival directo en la pelea por mantenerse en el torneo Federal A.
El conjunto de Santa Inés ganó apenas dos partidos de 20 y está solamente por encima de Gutiérrez de Mendoza, que está en la zona A y que ya perdió la categoría, en la tabla general del torneo.
El fin de semana, Crucero visitará a Ben Hur en Rafaela y si pierde quedará en la cuerda floja. El Colectivero no descenderá en tierras santafesinas, pero una derrota extendería la agonía una semana más.
Hoy, Crucero tiene un promedio de 0.600, mientras que Ben Hur y Gimnasia (CdU) tiene 1.000 y el Colectivero necesita sacarle, de acá al final de la Reválida, ocho puntos de ventaja a esos rivales con 15 en juego. Si el fin de semana pierde lo más complejo será que perderá a un rival directo, pero si gana romperá su mala racha y le descontará puntos muy valiosos a Ben Hur.
El partido que pasó dejó otro duro golpe para Crucero porque el rival era directo y, tal cual sucede hace un par de fechas, el equipo misionero no depende de lo que pueda hacer, ya que necesita varios traspiés de sus rivales para poder tener chances de mantener la categoría.
La buena noticia fue que Boca Unidos perdió y bajó su promedio, aunque todavía está 9 puntos por encima del Colectivero con 15 en juego. Más arriba aparece Defensores de Villa Ramallo, que quedó a 10 puntos de los misioneros con 15 en juego.
El panorama para Crucero es muy complejo, pero en Rafaela podría comenzar una nueva etapa. Deberá empezar a ganar todo lo que no pudo ganar a lo largo del certamen. Quedan cinco fechas y el Colectivero deberá empezar a dejar en claro que pretende quedarse en la categoría.
Fuente: El Territorio.
