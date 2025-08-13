Pretemporada confirmada para OTC

OTC comenzará el próximo lunes 18 de agosto su preparación para la temporada 2025/26 de la Liga Nacional de básquet, a las órdenes de Fabio Demti, con el plantel confirmado y la mira puesta en la doble competencia, ya que también disputará por tercera vez la Liga Sudamericana.
El equipo contará con ocho fichas mayores, incluyendo las continuidades de Agustín Brocal y William Vorhees, y las incorporaciones de Bruno Sansimoni, Lucas Andújar, Santiago Barrales, Juan Hierrezuelo y los estadounidenses Noah Allen y Daviyon Draper.
A ellos se suman los juveniles Nicolás Quiroga, Alejo Azpilicueta, Drazen Sinigoj y Albano Costa. La Liga Nacional arrancará el 24 de septiembre con formato todos contra todos y se extenderá hasta junio.
