Se derrumbó el techo del estadio de Regatas Corrientes

En horas de la siesta de este miércoles, el techo y un muro del estadio de básquet del Club de Regatas Corrientes se desplomaron, en medio de los trabajos de remodelación que se realizaban desde la semana pasada.
El hecho tuvo lugar en la reconocida institución deportiva ubicada en la zona del Parque Mitre.
Afortunadamente, en el lugar no se registraron heridos, ya que en el momento del colapso no se estaban desarrollando actividades deportivas ni había personas en la zona afectada.
Personal del club y de la obra trabajan en el lugar para determinar las causas del colapso.
Tras lo ocurrido, el Club Regatas emitió un comunicado oficial:
Ante los hechos de público conocimiento, el Club de Regatas Corrientes quiere llevar tranquilidad a la comunidad en general. «Hubo daños materiales y se está trabajando junto a los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir», detallaron.
«El Club fue evacuado inmediatamente por precaución. Informamos a los socios que «todas las actividades quedan suspendidas y el club permanecerá cerrado por el día de la fecha», finalizaron desde el club.
Fuente: El Litoral.
