Ariel Checenelli será el técnico de OTC en la Liga de Desarrollo

El entrenador correntino, de gran experiencia, es el elegido para comandar al equipo de LDD del Oberá Tenis Club.
La Comisión Directiva, confirmó el arribo del entrenador Ariel Checenelli, con gran experiencia como asistente en la Liga Nacional (San Martín y La Unión), asimismo en el exterior también como asistente y entrenador principal en Trotamundos de Venezuela, además de experiencias en México, y nuestra Liga Federal, entre otros. Asimismo, fue entrenador de Corrientes en varios torneos Argentino de selecciones.

La pretemporada de Los Pibes ya inició, la puesta apunto en lo físico dio inicio con entrenamientos bajo las órdenes de entrenadores, los preparadores físicos y kinesiólogos de la institución.

Fuente: prensa OTC.

Roberto Morales

