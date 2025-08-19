OTC empezó la temporada con su primer entrenamiento

Este lunes por la mañana en el estadio «Luis Augusto Derna» de Oberá Tenis Club, el equipo que representa a Misiones en la Liga Nacional de Básquet, comenzó con los entrenamientos pensando en la próxima temporada y la Liga Sudamericana.
Los dirigidos por Fabio Demti, fueron recibidos por el presidente de la entidad, Sergio Feversani, quién le dio la bienvenida al plantel y comenzaron con los trabajos en el gimnasio.
Un trabajo en conjunto entre jugadores nacionales, las fichas mayores, como así los U23 y juveniles que integran y alternan en Liga Nacional y Liga de Desarrollo.
Agustín Brocal, el nuevo capital del celeste
Por tercer año consecutivo, el chaqueño se pondrá la casaca de OTC para defender el color celeste a nivel nacional y este año con la responsabilidad de ser el capitán del equipo.
“El primer año me trataron muy bien. La temporada que pasó, la verdad que también fue una temporada muy buena desde lo deportivo, creo que fue histórica para el club. Quedaron muy lindas sensaciones y con ganas de seguir mejorando eso”, empezó explicando Brocal a El Territorio.
Respecto a esta nueva temporada, sostuvo que se armó un lindo plantel, “vamos a tener torneo internacional y la verdad que el club de un primer momento me manifestó su gana de continuar. Yo sentía lo mismo, sentía que quería seguir. Hicieron un gran esfuerzo, creo que armamos un lindo plantel así que bueno, fue por un cúmulo de cosas”.
Sobre la capitanía, se toma con calma, agradeciendo la confianza del técnico, “la verdad que para mí es algo muy lindo por el hecho de que Fabio me representa mucho en sus valores, en su día a día. Si bien el año pasado habíamos tenido muchas charlas a lo largo de lo que fue la temporada pasada y me había manifestado que yo era un líder o un jugador importante para su día a día, el hecho de haber dado la capitanía fue un mismo módulo, muy lindo”.
Fuente: El Territorio.
