«Juani» Marcos en la lista definitiva

Después de ser protagonista en el fútbol de salón durante varios años, Crucero decidió pegar el salto en 2003 y jugar la Liga Posadeña de fútbol. En junio de ese año, el Colectivero se pasó a las canchas grandes y arrancó un ascenso meteórico que lo llevó hasta la elite del fútbol argentino en apenas 11 años, un récord que todavía mantiene. La historia arrancó bien. El conjunto de Garupá ganó el Apertura 2004 de la Liga Posadeña y su derecho a participar del torneo del Interior de 2005, el primero que se disputó. El Colectivero jugó el certamen y llegó a una final ante Real Arroyo Seco para ver si podía saltar directamente al torneo Argentino A. Perdió ante los santafesinos y peleó por el ascenso al torneo Argentino B.