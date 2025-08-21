Inicio de la pretemporada del plantel de OTC de Liga de Desarrollo

Acompañando el inicio de la pretemporada del primer equipo, Los Pibes de OTC, también regresaron formalmente a las prácticas y bajo las ordenes del nuevo entrenador, Ariel Checenelli, quien manifestó «sé que vienen haciendo bien las cosas en el club, organización y responsabilidad de con seriedad».
La Liga de Desarrollo hace su puesta a punto de cara a la competencia, que iniciará en conjunto con La Liga. Si bien no hay fecha exacta para el debut, será en octubre.
Respecto a su llegada, Checenelli indicó «estoy muy contento, muy a gusto estos primeros días en el club, me han recibido muy bien tanto los dirigentes como el cuerpo técnico y los chicos la verdad que muy contento en estos días que comenzamos la pretemporada. Estoy ilusionado por todo lo que se viene».
El arribo del nuevo Director Técnico, acompaña consigo una metodología nueva de trabajo, por eso se refirió a las primeras charlas con los jugadores y cómo le gustaría que juegue su equipo, «tuvimos una pequeña reunión con los chicos más que nada de presentación y trazar algunos objetivos que tenemos este año con la dirigencia, en conjunto con el staff, donde pudimos hablar de eso, de decirle a los chicos el sistema de trabajo mío, cuál es mi idea de cómo me gusta jugar. Bueno, hablamos un poquito de esas cosas para ponernos de acuerdo y empezar a dejar claro algunos puntos. Además, en estos primeros días estoy más que nada tratando de conocerlos a los chicos, también de las divisiones formativas y empezar con los trabajos planificados con el staff y desarrollar de a poco mi idea de juego. Es es importante de a poco conocer y empezar a imaginar un posible equipo para lo que va a ser la Liga de Desarrollo de esta temporada».
En referencia a su decisión de llegar al OTC señaló, «todas las ediciones viene siendo un equipo protagonista, eso fue uno de los puntos principales que me llevó a tomar esta decisión. Sin dudas, el trabajo que vienen haciendo en las divisiones formativas, en la Liga de Desarrollo, todos los años logran a armar equipos competitivos, también han salido campeones de la LDD, y bueno, también me inspiró un poco de venir a Oberá, porque sé que vienen haciendo bien las cosas en el club, organización y responsabilidad de con seriedad».
Fuente: prensa OTC.
