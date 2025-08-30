Argentina busca la final de la AmeriCup

La selección argentina de básquet sigue a paso firme en la AmeriCup 2025. Luego de superar en cuartos de final a Puerto Rico por 82 a 77, el equipo dirigido por Pablo Prigioni afrontará esta noche una exigente semifinal ante Canadá; será desde las 21.10 (hora argentina) en Nicaragua.
El encuentro podrá verse por la pantalla TyC Sports y DSports, y definirá a uno de los finalistas de la competencia continental, donde la Albiceleste defiende el título logrado en Recife 2022 ante Brasil.
En la otra semifinal, que también se disputará hoy, Brasil se medirá con Estados Unidos.
La Argentina, que tiene en sus filas a Juani Marcos (foto) -misionero por adopción- buscará dar un paso más para alcanzar la final.
Fuente: El Territorio.
