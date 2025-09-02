El Celeste tuvo su primer amistoso

En el marco de la inauguración de la cancha de básquet del Centro Provincial de Alto Rendimiento Deportivo (CePARD), Oberá Tenis Club derrotó sin atenuantes a Tokio (Liga Federal) por 92 a 77.
Los Celestes, tuvieron su primer juego de preparación de cara al inicio de la Liga Nacional. Estuvieron presentes todos los integrantes del primer equipo, más algunos jugadores de la Liga de Desarrollo, que permitieron completar el róster debido a las ausencias de los tres jugadores extranjeros (arriban a Oberá la en semana) y por cuestiones físicas Bruno Sansimoni y Santiago Barrales.
El equipo dirigido por Fabio Demti, fue el protagonista principal de la tarde posadeña. Lideró en el marcador durante todo el juego, obteniendo diferencias desde el primer parcial y controlando el resultado favorable. Ésta situación, le permitió al DT rotar constantemente a los jugadores y así darles minutos a todos.
Al finalizar le juego, el Ministro de Deportes, Aldo Steinhorst, entregó medallas para ambos equipos; además del premio MVP que recayó en manos de Nicolás Quiroga y la Copa «CePARD», al ganador del encuentro.
OTC, volvió a los entrenamientos ayer lunes, iniciando así la tercera semana de puesta a punto.
Parciales: 26-11, 57-40(21-19), 78-54(21-14); 92-77(14-23).
Fuente: prensa OTC.
