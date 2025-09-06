El nuevo OTC va tomando forma

Oberá Tenis Club continúa con el armado definitivo de su plantel ya con la tercera semana de entrenamientos bajo las órdenes de Fabio Demti.
Ayer el club oficializó el arribo de los extranjeros Williams Vorhees y Noah Allen, quienes pisaron la Capital del Monte y ya completaron las primeras horas de entrenamiento.
Will jugará por segunda temporada consecutiva en el Celeste, en tanto que Noah cumplirá su primera temporada ya conociendo la competencia de la Liga Nacional tras su paso por Comunicaciones de Mercedes.
En las próximas horas llegará Daviyon Draper para así completar la plantilla competitiva que apostó la dirigencia para dos eventos de calibre: la primera división de Argentina y la Liga Sudamericana que se jugará en Paraguay del 3 al 5 de octubre.
Lo inmediato
Precisamente el Celeste será parte del grupo A, que compartirá con Olimpia de Paraguay, Jorge Guzmán de Ecuador y Baurú de Brasil. Los juegos se disputarán en el polideportivo Roberto Cabañas de la localidad de Pilar, sobre la costa del río Paraguay.
Hasta allí viajará OTC, que pretende repetir lo que hizo en 2022 en su primera experiencia internacional, cuando llegó hasta las semifinales del certamen.
Tanto en esa edición como en la 2023, el Celeste fue local en la primera fase, pero en 2023 no logró avanzar de ronda.
OTC no será el único representante argentino, ya que Ferro integrará el grupo B junto a Universitario de Sucre de Bolivia, que será el anfitrión, Vasco da Gama de Brasil y Motilones del Norte de Colombia.
Quimsa será parte del grupo C junto a Corinthians, que será sede de la primera fase, Defensor Sporting de Uruguay y ABC Camp Importadora Alvarado de Ecuador.
El restante representante de Argentina será Regatas de Corrientes, que compartirá el grupo D con Deportivo San José de Paraguay (local en la primera fase), Pinheiros de Brasil y CDC Leones de Chile.
El buen recuerdo para el Celeste es que compartirá grupo con Baurú de Brasil, con el que estuvo en el grupo B de la edición 2022.
Fuente: El Territorio.
