Pedro Ianguas se sumó a OTC

El pivote brasileño, ya se entrenó con sus nuevos compañeros del Oberá Tenis Club.
Los dirigidos por Fabio Demti, recibieron la mañana del lunes al nuevo jugador Celeste, Pedro Ianguas. El oriundo de San Pablo (Brasil), nació el 18 de marzo de 1998, ya tiene pasos por la Liga Nacional, en Bahía Básquet, San Martín de Corrientes y Platense.
Llega a Oberá para aportar en la zona pintada con su talla, fuerza y anotaciones.
Pedro, fue compañero de Santiago Barral en El Calamar, por lo que tiene una cara conocida para afinar su vínculo con todo el equipo. Tiene una estatura de 2.10m, además de su experiencia en Argentina, jugó en el básquet de su país y en Uruguay.
Ya tuvo su primera práctica en el estadio «Dr. Luis Augusto Derna», pensando en la participación de OTC en la Liga Sudamericana y la Liga Nacional.
Fuente: prensa OTC.
