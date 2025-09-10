En Ituzaingó, Regatas y OTC jugarán su primer amistoso de pretemporada

Regatas Corrientes confirmó su primer encuentro amistoso de pretemporada. Será este sábado 13 de septiembre a partir de las 20.30, enfrentando a Oberá Tenis Club, en las instalaciones del club Yacyretá de la ciudad de Ituzaingó, ubicado en calles Pago Largo y Tranquera de Loreto.
La revancha se jugaría en día y horario a confirmar en el estadio de la institución del interior misionero.
Este partido marca el punto de partida a la acción para Regatas, dirigido técnicamente por Juan Varas, que lleva adelante su pretemporada en vista a su participación en la Liga Nacional 2025/26 y en la Liga Sudamericana.
Fuente: El Libertador.
