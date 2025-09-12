OTC debutará ante San Lorenzo

La cuenta regresiva llegó a su fin: la temporada 2025/26 de La Liga Nacional ya tiene fecha de inicio y fixture confirmado.
El Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes (AdC) anunció cómo se jugarán los primeros encuentros de la Fase Regular, en un calendario diagramado en función de las ventanas FIBA y la participación de los clubes en torneos internacionales como la BCLA y la Liga Sudamericana.
El salto inicial será el miércoles 24 de septiembre en La Bombonerita, donde se enfrentarán Boca Juniors, último campeón y defensor del título, ante Racing de Chivilcoy, flamante ascendido tras consagrarse en La Liga Argentina.
Oberá Tenis Club debutará en la Liga Nacional el martes 30 de noviembre, recibiendo a San Lorenzo.
Un punto destacado del calendario será la Supercopa de La Liga, que pondrá cara a cara a Boca Juniors (campeón de la temporada 2024/25 y de la Copa Súper 20 2025) e Instituto, subcampeón en ambas competencias.
Además, como novedad, al cierre de la primera fase se disputará la renovada Copa Islas Malvinas, torneo de medio término que reunirá a los equipos mejor posicionados de la tabla.
Los primeros juegos del Coeleste: además, los siguientes tres juegos, serán de local el 8/10 vs La Unión, el 13/10 vs Unión de Santa Fe y el 2/10 vs Argentino (J)- En tanto que el primero de visitante, el 22/10 vs Atenas de Córdoba.
Entre el 3 y 5 de octubre, OTC jugará la Liga Sudamericana en Paraguay, donde el anfitrión será Olimpia Kings; además integrarán el grupo A, Baurú (Brasil) y CD Jorge Guzmán (Ecuador). Ésta será la tercera participación del Celeste en esta competencia internacional.
Forma de juego
El salto inicial de la temporada será el 24 de septiembre, mientras que el cierre de la Fase Regular está previsto para el domingo 19 de abril de 2026.
Además, habrá el receso por las fiestas de fin de año, estará comprendido entre el 22 y el 25 de diciembre y entre el 30 de diciembre y el 5 de enero, jornada en la que los equipos regresarán a la acción.
La Fase Regular constará de 36 partidos por equipo (18 en la primera rueda y 18 en la segunda), bajo el sistema de todos contra todos. Su cierre está previsto para fines de abril.
Los mejores 12 equipos clasificarán a la postemporada: los cuatro primeros accederán directamente a cuartos de final, mientras que los ocho restantes (del 5° al 12° puesto) disputarán la Reclasificación en mayo.
Los playoffs mantendrán el formato: series al mejor de 5 juegos, excepto las Finales que se definirán al mejor de 7, hasta conocer al campeón de la temporada 2025/26.
Fuente: Prensa OTC y redacción Deportes Misiones.
