OTC con horarios confirmados para la Sudamericana

FIBA Américas, dio a conocer los horarios de los tres juegos que tendrá el Oberá Tenis Club en la Liga Sudamericana de Baloncesto que lo tendrá como integrante del grupo A, que se jugará íntegramente en Paraguay del 3 al 5 de octubre.
El Celeste disputará sus tres juegos a las 21.40 (hora local). El cronograma será, viernes 3 vs Olimpia; sábado 4 vs Baurú y domingo 5 vs CD Jorge Guzmán. Todo se jugará en el polideportivo Roberto Cabañas (Pilar, Paraguay).
En esta edición de la LSB, durante la Fase de Grupos, cada equipo se enfrentará una vez a cada oponente de su grupo, y los dos primeros avanzarán a los Cuartos de Final. En los Cuartos de Final, se formarán dos nuevos grupos: los Grupos E y F.
Los equipos clasificados de los Grupos A y B conformarán el Grupo E, mientras que los de los Grupos C y D competirán en el Grupo F.
Allí, los equipos se enfrentarán una vez más a cada oponente. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a la Final 4.
Los ganadores de las Semifinales de la Final 4 jugarán por el campeonato, mientras que los equipos perdedores lucharán por el tercer puesto.
Fuente: prensa OTC y FIBA Américas.
Comentarios recientes