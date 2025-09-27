En OTC, se lesionó Daviyon Draper

A pocos días del debut en una nueva edición de la Liga Nacional de básquet, Oberá Tenis Club sufrió la baja por lesión del norteamericano Daviyon Draper, quien el jueves fue operado de meniscos de una de sus rodillas y afrontará un período de 30 días de recuperación.
Se trata de una baja sensible para el DT Fabio Demti, ya que el ala-pivote se perfilaba como una de las principales piezas del equipo que se prepara para el doble desafío de la competencia nacional y la Liga Sudamericana (LS).
En consecuencia, la dirigencia y el cuerpo técnico se hallan a la búsqueda de un reemplazo temporal para Draper.
Sobre la lesión, indicaron que se habría producido en uno de los partidos amistosos en Corrientes. La posterior resonancia confirmó el diagnóstico y en la víspera fue operado con éxito, según confirmó el presidente Sergio Feversani ante la consulta de este medio.
Vale recordar que el próximo martes el Celeste hará su debut en la temporada 2025/26 de LN como local ante San Lorenzo.
Luego viajará a Paraguay para disputar la primera fase de la LS. El viernes 3 de octubre se medirá ante el local Olimpia; el sábado enfrentará a Baurú de Brasil y el domingo su rival será CD Jorge Guzmán de Ecuador.
En la continuidad de la Liga Nacional, tendrá otros tres compromisos en casa: el 8 de octubre ante La Unión de Formosa, el 13 jugará con Unión de Santa Fe y el 22 recibirá a Argentino de Junín.
El equipo de la tierra colorada viene de realizar una enorme temporada en la élite del básquet nacional con grandes actuaciones y resultados.
Fuente: El Territorio.
Comentarios recientes