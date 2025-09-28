Regatas recibe a Atenas en Corrientes

Luego de su buen estreno derrotando a La Unión en la capital formoseña, Regatas Corrientes tendrá su primer partido en condición de local en esta nueva campaña 2025/26 en la Liga Nacional de Básquet (LNB). Esta noche, desde las 20.30 en el estadio de San Martín, el elenco del parque Mitre será local frente a Atenas de Córdoba.
El compromiso entre correntinos y cordobeses tendrá como jueces a Pablo Estévez, Nicolás Danna y Silvio Guzmán, mientras que Daniela Kessler será la comisionada técnica. El duelo además podrá verse en vivo por BasquetPass.
El remero capitalino viene de una sonrisa en el debut ante La Unión de Formosa como visitante por 91-85, en el duelo disputado el pasado jueves en el Polideportivo Cincuentenario, por lo que los dirigidos por Juan Varas buscarán encadenar victorias en el comienzo de otra campaña en la élite.
Por su parte, el griego llega de tener su primer compromiso visitando a San Martín en la noche del viernes, donde el Rojinegro pegó en su casa y se quedó con la victoria por un marcador contundente (76-49). Por esto, el equipo de Córdoba intentará conseguir su primer triunfo en el torneo.
Vale mencionar que este será el primer juego donde Regatas Corrientes hará de local en el estadio Raúl Argentino Ortiz, la casa de su clásico rival, quien en una muestra de total colaboración y compromiso interinstitucional cedió sus instalaciones para que el remero pueda jugar allí.
En cuanto al plantel, Juan Varas aún no podrá contar con Tayavek Gallizzi. El interno santafesino se sumará al equipo recién empezado el mes de octubre, por lo que no estará para recibir a Atenas, ni para visitar a Peñarol en próximo 4 de octubre en la ciudad de Mar del Plata.
Las entradas se venderán en el Fortín Rojinegro hoy por la tarde (desde las 18 hasta el horario del inicio de partido). Las populares para este encuentro de LNB tienen un valor de $6.000 para socios y $12.000 para no socios, y las plateas de $15.000 para socios y $25.000 no socios.
Fuente: Época.
