OTC arranca una nueva temporada en la Liga Nacional

Este martes, a partir de las 21, Oberá Tenis Club comenzará a jugar su sexta temporada en la Liga Nacional de básquet. El Celeste tendrá plantel renovado y también volverá al plano internacional, ya que el fin de semana jugará la Liga Sudamericana.
El conjunto misionero viene de salir 2° en la tabla de la fase regular, lo que le permitió meterse directamente en cuartos de final, pero no pudo avanzar a semifinales, lo que hubiese marcado un nuevo hito en la historia profesional del club.
Después de la eliminación ante Regatas de Corrientes, Fabio Demti fue confirmado al frente del equipo y dirigirá al Celeste por 5° año consecutivo.
Así como el entrenador renovó su vínculo con el club, también lo hicieron algunos jugadores que estuvieron en la temporada anterior. Agustín Brocal, William Vorhees, Nicolás Quiroga y Alejo Azpilicueta serán parte de la plantilla, al igual que Drazen Sinigoj y Albano Costa, quienes llegaron en enero al Celeste.
Bruno Sansimoni, Lucas Andújar, Santiago Barrales y Juan Hierrezuelo son los jugadores argentinos que llegaron al club para la temporada 2025/26, mientras que desde afuera arribaron Noah Allen y Daviyon Draper, quien sufrió la rotura de meniscos y será una baja temporal en el inicio del certamen.
A dos puntas
OTC tendrá doble competencia en el inicio de la temporada. Este martes será local ante San Lorenzo por la Liga Nacional y luego viajará a Paraguay para disputar la primera fase de la Liga Sudamericana.
El conjunto obereño volverá al plano internacional y el viernes se medirá ante el local Olimpia; el sábado enfrentará a Baurú de Brasil y el domingo su rival será Jorge Guzmán de Ecuador. Para el los misioneros, será la tercera Liga Sudamericana, ya que llegó a semis en 2022 y se quedó en fase de grupos en 2023.
En cuanto al torneo local, OTC perdió a jugadores que fueron importantes no solamente en el equipo, sino en la competencia en la temporada pasada. Agustín Barreiro y Juan Ignacio Laterza emigraron a Boca y Brasil, respectivamente.
Sin esa cuota distintiva a nivel individual, Demti buscará que el equipo sea fuerte. El entrenador tiene la ventaja de conocer el club y también la Liga Nacional, que siempre ofrece idas y vueltas para los equipos a lo largo de la fase regular que comenzó la semana pasada y terminará en abril del año que viene.
“Noto en la calle que la gente está siempre con nosotros, que nos ha apoyado, que apoya a OTC, que apoya a los diferentes equipos y en lo personal siento un apoyo incondicional de la dirigencia y también de la gente, la verdad que lo valoro es algo único algo que vos lo podés contar, pero cuando lo sentís así es positivo y siempre digo que ojalá pueda devolverle todo ese afecto y todo ese cariño a la gente que es mutuo, pero también con algún resultado deportivo, sin duda que ganar algo es algo que a veces me quita el sueño acá en este club”, expresó el entrenador Demti en la previa del inicio de la temporada.
A diferencia del año pasado, habrá un equipo menos. Riachuelo se bajó de la Liga Nacional y La Rioja no tendrá representantes en la máxima categoría. Por ende, cada equipo tendrá 36 juegos de fase regular y no 38 como el año pasado. Finalizada la fase regular arrancarán los playoffs y el final de la temporada será a mediados de junio.
Luego del fin de semana de la Liga Sudamericana, los siguientes tres juegos para el Celeste serán de local. El miércoles 8 de octubre recibirá a La Unión de Formosa, el lunes 13 a Unión de Santa Fe y el miércoles 22 a Argentino de Junín. En tanto que el primero de visitante será frente a Atenas en Córdoba el jueves 30.
