Debut y triunfo para soñar

Oberá Tenis Club se impuso anoche por 85 a 76 como local ante San Lorenzo, en el debut del conjunto misionero en su sexta temporada consecutiva en la Liga Nacional de básquet.
William Vorhees con 19 puntos fue el goleador del Celeste, mientras que Bruno Sansimoni aportó 18 y Agustín Brocal 17.
Por el lado de la visita, Bruno Rutenberg se lució con 19 tantos y el experimentado Selem Safar anotó 18. Párrafo aparte para la notable puntería de San Lorenzo, que convirtió 15 triples.
En el inicio del partido los equipos mostraron buena efectividad en ataque y se repartieron el goleo. La visita apoyó su ofensiva en el perímetro con 5 triples, mientras que el dueño de casa tuvo más variantes.
San Lorenzo fue intenso en defensa y forzó el error del rival, que perdió 7 pelotas en el primer cuarto. Pero la clave de la visita fue la efectividad desde larga distancia para tomar una primera ventaja de 13-10.
OTC ajustó en su campo, se pasó la pelota y tuvo gol en varias manos, pero se lucieron Brocal (9 puntos en el parcial) y Sansimoni (7) en la media cancha, más el aporte de Vorhees en la pintura.
Barrios con dos triples y la polenta del pivote Bednareck cerca del aro fueron los mejores argumentos del Cuervo. El Celeste se quedó con el primer cuarto por 26-25.
Todo parejo
En la continuidad fue bueno el aporte de Azpilicueta en el local, pero bajó el goleo de ambos equipos. Con el correr de los minutos los debutantes Allen y Callowey entraron en sintonía y fueron motores de la remontada para tomar 6 de ventaja, más Quiroga desde la línea para la máxima de 8 (39-31).
Pero San Lorenzo nunca resignó la intensidad y Alonso fue el abanderado para achicar a 3 de cara al descanso largo.
En el inicio de la segunda mitad, Brocal volvió a tomar las riendas y Allen siguió enchufado, pero del otro lado volvieron a caer las bombas de Rutenberg y Safar para igualar en 46.
La experiencia de Sansimoni apareció en el momento justo con un triple y un doble para tomar aire. Después Allen y Callowey pudieron correr y una bomba de Azpilicueta puso el tablero 70 a 59 para cerrar el tercer cuarto.
Vorhees, modo imparable
En el último tramo la visita ajustó en su campo y el Celeste se quedó sin gol, literalmente, ya que en cuatro minutos y medio el rival metió un parcial de 7-0 para ponerse en juego.
Fue entonces que Vorhees encontró el espacio y cortó la sequía con un volcadón. En la réplica defendieron bien y Vorhees volvió a desnivelar con doble y libre adicional para tomar una ventaja de 9.
La visita respondió con Rutenberg y Safar, pero Vorhees entró en modo imparable, se cargó la ofensiva al hombro y anotó 9 puntos consecutivos para poner el tablero 79-71 y empezar a sentenciar la historia con 2 minutos por jugar.
San Lorenzo nunca se dio por vencido y achicó a 5, pero otra vez apareció Vorhees para liquidar el pleito y festejar con su gente el primer triunfo de la temporada.
Un festejo breve, porque hoy OTC viajará a Paraguay, donde desde el viernes disputará la primera fase de la Liga Sudamericana.
Luego volverá a Oberá y tendrá tres partidos consecutivos como local por Liga Nacional: el 8 de octubre ante La Unión de Formosa, el 13 recibirá a Unión de Santa Fe y el 22 jugará con Argentino de Junín.
